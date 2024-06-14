Вступ України до Євросоюзу: визначено важливу дату

Міжурядову конференцію, яка дасть офіційний старт для переговорів про вступ України та Молдови до Євросоюзу, скликано на 25 червня.

Про це в соцмережі Х повідомило бельгійське головування в ЄС.

“Постійні представники країн-членів Євросоюзу в принципі погодили переговорні рамки щодо вступу України та Молдови до ЄС”, - йдеться у повідомленні.

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Редактор Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода з питань Європи Рікард Юзвяк, коментуючи це повідомлення, додав, що це рішення було ухвалене після того, як Угорщина перестала блокувати переговорну рамку для України і, відповідно, Молдови.

Нагадаємо, раніше пані посол ЄС в Україні Катаріна Матернова заявила, що Україна готова вже наприкінці червня розпочати переговори про вступ до Євросоюзу.

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина також повідомила, що Україна має "джентльменську домовленість" із більшістю країн Євросоюзу про те, що переговори про вступ держави до ЄС розпочнуться у червні 2024 року.

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