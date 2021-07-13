Які статки має претендент на посаду голови МВС України Денис Монастирський

Дениса Монастирського звинувачують у тому, що він нібито причетний до фальсифікації рішення Комітету щодо законопроєкту про кримінальну відповідальність за брехню у деклараціях.

13 липня голова Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков подав у відставку. Президент України Володимир Зеленський запропонував на посаду очільника МВС Дениса Монастирського - голову Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

Більш детально про статки Дениса Монастирського - у матеріалі ТСН.ua.

Згідно з останньою декларацією народного депутата України ( за 2020 рік), він працює та проживає у Києві, але власної квартири чи будинку у столиці не має. Місце реєстрації чиновника - у Хмельницькому. Саме тому для себе та своєї сім'ї Монастирський орендує у Києві квартиру, загальною площею 100,8 кв м. Її вартість за останньою грошовою оцінкою - 3 001 200 грн. Своєю чергою, місце реєстрації чиновника - у квартирі (м. Хмельницький) розміром 33,3 кв м.

У дружини нардепа, Жанни, є дві земельні ділянки у Хмельницькій області: перша - загальною площею 1500 кв. м та вартістю майже 95 тис. грн; друга - площею 600 кв м та вартістю 334 192 грн. Діти та дружина Монастирського зареєстровані у Хмельницькій області.

Об'єктів незавершеного будівництва та цінного рухомого майна (крім транспортних засобів) у чиновника та його сім'ї немає. А ось автівок у Монастирського дві: Suzuki SX-4 2008 року вартістю 140 тис. грн та KIA Sportage 2017 року вартістю 378 548 грн.

За даними останньої декларації Дениса Монастирського, його річна заробітна плата, отримана за основним місцем роботи, складає 537 225 грн (у середньому 44,7 тис. грн щомісяця). Зарплата дружини - 1 102 008 грн (у середньому майже 92 тис. грн щомісяця).Дружина Монастирського працює головним спеціалістом юридичного відділу в Державному бюро розслідувань.

Також у декларації за 2020 рік вказано три доходи за відчуження нерухомого та рухомого майна, вартістю 298 тис 316 грн, 997 тис 200 грн та 224 тис 324 грн. Також голова Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності задекларував подарунок на сумму 298 тис 316 грн.

Згідно з останніми даними, Монастирський також задекларував 2 млн 50 тис грн готівкою та 436 тис 563 грн на банківському рахунку.

Нагадаємо, голова Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков 13 липня подав у відставку. Аваков написав відповідну заяву про звільнення і подякував команді за роботу. Зеленський запропонував кандидата на посаду очільника МВС замість Авакова - Дениса Монастирського. Голосування за звільнення Авакова та призначення Монастирського має відбутися цього тижня.

За даними Центру протидії корупції, Дениса Монастирського звинувачують у тому, що він нібито причетний до фальсифікації рішення Комітету щодо законопроєкту про кримінальну відповідальність за брехню у деклараціях. Крім того, Монастирського звинуватили у підтримці Комітетом законопроєкту, який посилює роль Авакова.

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