Зеленський розповів Макрону про фронт: про що домовилися

Президент України Володимир Зеленський провів 1 квітня телефонну розмову зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном.

Деталі розмови український лідер опублікував у Мережі.

"У годинній розмові з Еммануелем Макроном предметно й результативно обговорили оборонну взаємодію України та Франції. Детально поінформував про ситуацію на фронті. Зупинилися на подальших кроках з реалізації #ФормулаМиру", – йдеться в повідомленні Зеленського.

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Він додав, що скоординував з Макроном дії в контексті найближчих міжнародних заходів.

Нагадаємо, що Макрон разом із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн відвідають Китай у перший тиждень квітня. Головна мета візиту – переговори на тему війни Росії проти України.

Зауважимо, напередодні видання Wall Street Journal поінформувало у своїй статті, що політичні лідери на Заході починають чіткіше уявляти, як закінчити війну в Україні, однак їм бракує відповідного плану. Західні лідери мають надію, що перевага ЗСУ на полі бою підштовхне РФ до мирних переговорів.

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