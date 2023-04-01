Зеленський розповів Макрону про фронт: про що домовилися

Зокрема, лідери держав обговорили кроки задля втілення запропонованої Зеленським "формули миру".
Президент України Володимир Зеленський провів 1 квітня телефонну розмову зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном.
Деталі розмови український лідер опублікував у Мережі.
"У годинній розмові з Еммануелем Макроном предметно й результативно обговорили оборонну взаємодію України та Франції. Детально поінформував про ситуацію на фронті. Зупинилися на подальших кроках з реалізації #ФормулаМиру", – йдеться в повідомленні Зеленського.
Він додав, що скоординував з Макроном дії в контексті найближчих міжнародних заходів.
Нагадаємо, що Макрон разом із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн відвідають Китай у перший тиждень квітня. Головна мета візиту – переговори на тему війни Росії проти України.
Зауважимо, напередодні видання Wall Street Journal поінформувало у своїй статті, що політичні лідери на Заході починають чіткіше уявляти, як закінчити війну в Україні, однак їм бракує відповідного плану. Західні лідери мають надію, що перевага ЗСУ на полі бою підштовхне РФ до мирних переговорів.
Читайте також: