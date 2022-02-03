Журнал Time присвятив обкладинку Україні

На обкладинці зображений український військовий в екіпіруванні, який іде бліндажем.

Американський щотижневий журнал Time присвятив обкладинку свого нового номера ситуації довкола України.

Про це йдеться на сторінці видання у Twitter.

На обкладинці зображений український військовий в екіпіруванні, який іде бліндажем. Стаття має назву "Нерозказана історія кризи, яка може змінити Європу назавжди: секретна історія".

"Протистояння (між Росією та Україною — Ред.) відновило напруженість холодної війни і поставило Європу на межу великого військового конфлікту. Намагаючись розпізнати мотиви Путіна, спостерігачі висловили його стратегічне бажання принизити американців, розділити європейців і відновити вплив Москви на землі, які вона контролювала до того, як її імперія розвалилася в 1991 році", — пише Time.

У статті журналісти згадали про кума Путіна Віктора Медведчука, його дочку Дар’ю — хрещеницю президента країни-агресорки, санкції проти "каналів Медведчука" , відносини між Києвом і Вашингтоном та Києвом і Москвою.

Нагадаємо, що у грудні 2019 року американський журнал Time опублікував на обкладинці фото президента Володимира Зеленського.

Раніше повідомлялося, що творці новітніх вакцин проти коронавірусу стали героями 2021 року за версією Time.

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