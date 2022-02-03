Росія відправила до Білорусі зенітно-ракетний комплекс

Йдеться про зенітно-ракетний комплекс С-400.
Росія перекинула до Білорусі систему протиповітряної оборони далекої дії С-400 "Тріумф".
Про це повідомили у російському Міноборони.
Зазначається, що техніка готується заступити на бойове чергування на полігоні під Брестом.
"Зі станції розвантаження російські військові зроблять марш на штатній техніці на полігон у Брестській області", - йдетьяс у повідомленні.
До слова, ЗРК С-400 "Тріумф" призначений для боротьби з літаками стратегічної та тактичної авіації, ураження балістичних ракет, гіперзвукових цілей та інших засобів повітряного нападу.
Слід зауважити, що 17 січня 2022 hjre самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що у лютому біля білоруських кордонів із Польщею та Україною пройдуть оперативні спільні навчання збройних сил Росії та Білорусі. Вони триватимуть 10-20 лютого.
Як повідомлялося, компанія Maxar Technologies опублікувала нові супутникові знімки російської військової техніки біля українського кордону з боку Росії і Білорусі та на території окупованого Криму. Як пише CNN, Maxar та інші постачальники супутникових зображень помітили за останні кілька місяців значне розширення російських військових полігонів та гарнізонів у радіусі приблизно за 250 км від українського кордону.
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