Росія відправила на військові навчання до Білорусі винищувачі Су-35С

Росія відправила на військові навчання до Білорусі винищувачі Су-35С

Військові навчання "Союзна рішучість-2022" відбудуться в Білорусі 10-20 лютого.

Міноборони Росії повідомило, що відправило на військові навчання до Білорусі винищувачі Су-35С.

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Про це йдеться на сайті російського відомства.

"Екіпажі багатоцільових винищувачів Су-35С Східного військового округу (СВО), що залучаються до перевірки сил реагування Союзної держави, розпочали переліт на територію Республіки Білорусь", - йдеться у повідомленні.

Також на сайті Міноборони РФ зазначається, що "перевірка сил реагування Союзної держави пройде у два етапи".

На першому (до 9 лютого) буде виконано перекидання та створення у найкоротші терміни угруповань військ (сил) на території Республіки Білорусь, організація охорони та оборони важливих державних та військових об'єктів, охорона державного кордону у повітряному просторі, перевірка готовності та здатності чергових з ППО сил та засобів виконати завдання щодо прикриття важливих об'єктів на території Білорусі.

У ході другого етапу перевірки (від 10 до 20 лютого) буде проведено спільне навчання "Союзна рішучість-2022", в рамках якого будуть відпрацьовані питання запобігання та відсічі зовнішній агресії, а також протидії тероризму та захисту інтересів Союзної держави.

Нагадаємо, 17 січня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що у лютому біля білоруських кордонів із Польщею та Україною пройдуть оперативні спільні навчання збройних сил Росії та Білорусі.

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