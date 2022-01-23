Россия отправила на военные учения в Беларусь истребители Су-35С

Россия отправила на военные учения в Беларусь истребители Су-35С

Военные учения "Союзная решительность-2022" состоятся в Беларуси 10-20 февраля.

Минобороны России сообщило, что отправило на военные учения в Беларусь истребители Су-35С.

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Об этом говорится на сайте российского ведомства.

"Экипажи многоцелевых истребителей Су-35С Восточного военного округа (ВВО), которые привлекаются к проверке сил реагирования Союзного государства, приступили к перелету на территорию Республики Беларусь", — говорится в сообщении.

Также на сайте Минобороны РФ отмечается, что "проверка сил реагирования Союзного государства пройдет в два этапа".

На первом (до 9 февраля) будет выполнена переброска и создание в кратчайшие сроки группировок войск (сил) на территории Республики Беларусь, организация охраны и обороны важных государственных и военных объектов, охрана государственной границы в воздушном пространстве, проверка готовности и способности дежурных ПВО сил и средств выполнить задачи по прикрытию важных объектов на территории Беларуси.

В ходе второго этапа проверки (с 10 по 20 февраля) будет проведено совместное обучение "Союзная решимость-2022", в рамках которого будут отработаны вопросы предотвращения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защите интересов Союзного государства.

Напомним, 17 января самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в феврале у белорусских границ с Польшей и Украиной пройдут оперативные совместные учения вооруженных сил России и Беларуси.

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