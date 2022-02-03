Россия отправила в Беларусь зенитно-ракетный комплекс

Речь идет о зенитно-ракетном комплексе С-400.
Россия перебросила в Беларусь систему противовоздушной обороны дальнего действия С-400 "Триумф".
Об этом сообщили в российском Минобороны.
Техника готовится заступить на боевое дежурство на полигоне под Брестом.
"Со станции разгрузки российские военные совершат марш на штатной технике на полигон в Брестской области", — говорится в сообщении.
К слову, ЗРК С-400 "Триумф" предназначен для борьбы с самолетами стратегической и тактической авиации, поражения баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения.
Следует отметить, что 17 января 2022 года самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в феврале у белорусских границ с Польшей и Украиной пройдут оперативные совместные учения вооруженных сил России и Беларуси. Они продлятся 10-20 февраля.
Как сообщалось, компания Maxar Technologies опубликовала новые спутниковые снимки российской военной техники у украинской границы со стороны России и Белоруссии и на территории оккупированного Крыма. Как пишет CNN, Maxar и другие поставщики спутниковых изображений заметили за последние несколько месяцев значительное расширение российских военных полигонов и гарнизонов в радиусе примерно в 250 км от украинской границы.
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