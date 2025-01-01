Звернення Зеленського та кружляння російських дронів: головні новини ночі 1 січня 2025 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- Ворог атакує Україну ударними безпілотниками: названо траєкторію руху Читати далі –>
- На Запоріжжі ворог влучив у приватні будинки: спалахнула пожежа Читати далі –>
- Зеленський розповів, скільки осіб вдалося повернути з полону протягом року Читати далі –>
- "Час звалити з нашої землі": Зеленський заявив про "волю всередині, яку неможливо окупувати" Читати далі –>
- "Путін не має виграти": Зеленський пригадав розмову з Байденом після повномасштабного вторгнення РФ Читати далі –>
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