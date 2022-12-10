Англія – Франція: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу ЧС-2022

Текстовий репортаж поєдинку 1/4 фіналу чемпіонату світу з футболу між збірними Англії та Франції.

У суботу, 10 грудня, в матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Англії зіграє з Францією.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Аль-Байт " у Аль-Хорі. Початок зустрічі – о 21:00 за київським часом.

Англія в рамках групового етапу знищила Іран (6:2), розписала нічию з США (0:0) та розгромила Уельс (3:0). На початку плейоф команда "Трьох левів" впевнено перемогла Сенегал (3:0).

Сенегал (3:0). Французи на шляху до плейоф розгромили Австралію (4:1), перемогли Данію (2:1) та сенсаційно поступилися Тунісу (0:1). У 1/8 фіналу Франція перемогла команду Польщі (3:1).

У півфіналі переможець цього матчу зустрінеться з тріумфатором поєдинку Марокко – Португалія, який відбудеться також 10 грудня, але о 17:00 за киїським часом.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція поєдинку між англійцями та французами.