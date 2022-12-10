Англия – Франция: онлайн-трансляция матча 1/4 финала ЧМ-2022

Текстовый репортаж поединка 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Франции.

В субботу, 10 декабря, в матче 1/4 финала чемпионата мира-2022 по футболу сборная Англии сыграет с Францией.

Поединок состоится на стадионе "Аль-Байт" в Аль-Хоре. Начало встречи – в 21:00 по Киеву.

Англия в рамках группового этапа уничтожила Иран (6:2), расписала ничью из США (0:0) и разгромила Уэльс (3:0). На старте плей-офф команда "Трех львов" уверенно победила Сенегал (3:0).

Сенегал (3:0). Французы на пути в плей-офф разгромили Австралию (4:1), победили Данию (2:1) и сенсационно уступили Тунису (0:1). В 1/8 финала Франция выиграла команду Польши (3:1).

В полуфинале победитель этого матча встретится с триумфатором поединка Марокко – Португалия, который состоится 10 декабря, но в 17:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция поединка между англичанами и французами.