Барселона - Баварія: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Центральний поєдинок на старті основної сітки турніру буде зіграно у столиці Каталонії.
У вівторок, 14 вересня, в матчі першого туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2021/22 зіграють іспанська "Барселона" і мюнхенська "Баварія".
Гра відбудеться в Барселоні на "Камп Ноу". Початок поєдинку - о 22:00.
Де дивитися матч Барселона - Баварія
На території України поєдинок у прямій трансляції покаже відеосервіс MEGOGO.
Прогнози букмекерів на матч Барселона - Баварія
Фаворитом поєдинку букмекерські контори вважають німецьку команду. На перемогу "Баварії" можна поставити з коефіцієнтом 2.03. Нічия - 4.14. Перемога іспанців - 3.54.
- В іншому матчі стартового туру групи E київське "Динамо" на НСК "Олімпійський" прийме лісабонську "Бенфіку". Матч розпочнеться 14 вересня о 22:00.
- Поєдинки 2-го туру групового етапу ЛЧ відбудуться 29 вересня: "Баварія" - "Динамо", "Бенфіка" - "Барселона".