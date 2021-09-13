Барселона - Баварія: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Барселона - Баварія: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Центральний поєдинок на старті основної сітки турніру буде зіграно у столиці Каталонії.

У вівторок, 14 вересня, в матчі першого туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2021/22 зіграють іспанська "Барселона" і мюнхенська "Баварія".

Гра відбудеться в Барселоні на "Камп Ноу". Початок поєдинку - о 22:00.

Де дивитися матч Барселона - Баварія

На території України поєдинок у прямій трансляції покаже відеосервіс MEGOGO.

Прогнози букмекерів на матч Барселона - Баварія

Фаворитом поєдинку букмекерські контори вважають німецьку команду. На перемогу "Баварії" можна поставити з коефіцієнтом 2.03. Нічия - 4.14. Перемога іспанців - 3.54.

В іншому матчі стартового туру групи E київське "Динамо" на НСК "Олімпійський" прийме лісабонську "Бенфіку". Матч розпочнеться 14 вересня о 22:00.

Поєдинки 2-го туру групового етапу ЛЧ відбудуться 29 вересня: "Баварія" - "Динамо", "Бенфіка" - "Барселона".

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