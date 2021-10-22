Барселона - Реал: де дивитися та на кого ставлять букмекери у Ель Класико

Барселона - Реал: де дивитися та на кого ставлять букмекери у Ель Класико

Нещодавно ці команди грали проти "Шахтаря" та "Динамо" в Лізі чемпіонів.

У неділю, 24 жовтня , в рамках десятого туру Чемпіонату Іспанії відбудеться центральний поєдинок всього першого кола між "Барселоною" та мадридським "Реалом".

Матч буде зіграно на стадіоні "Камп Ноу". Стартовий свисток головного арбітра пролунає о 17:15 за київським часом.

Де дивитися матч Барселона - Реал

В Україні Ель Класико прямій трансляції покаже відеосервіс MEGOGO.

Прогнози букмекерів на матч Барселона - Реал

Так, фаворитом цього поєдинку є підопічні Карло Анчелотті. Коефіцієнт на перемогу Королівського клубу становить 2,52. Нічия - 3,90. Перемога "блаугранас", своєю чергою, оцінюється в 2,76.

Зазначимо, зовсім нещодавно обидва іспанські гранди провели ігри в рамках групового етапу Ліги чемпіонів. Примітно, що і "Барселона", і "Реал" зустрічалися з українськими колективами - київським "Динамо" та донецьким "Шахтарем" відповідно. Матчі завершилися на користь іспанців - каталонці мінімально здолали "біло-синіх" (1:0), а "гірники" розгромно програли мадридцям (0:5).

Після восьми турів "Реал" випереджає "Барселону" на два очки. Утім, якщо Королівський клуб йде на другому місці в турнірній таблиці, то "блаугранас" аж сьомі.

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