Баварія - Динамо: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Баварія - Динамо: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Чемпіон України проведе свій другий поєдинок у нинішньому сезоні головного єврокубка.

У середу, 29 вересня, київське "Динамо" зіграє з мюнхенською "Баварією" в матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2021/22.

Поєдинок відбудеться в Мюнхені на "Альянц Арені". Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Де дивитися матч Баварія - Динамо

На території України поєдинок у прямій трансляції покаже відеосервіс MEGOGO. ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію гри з усіма голами і найкращими моментами матчу.

Прогнози букмекерів на матч Баварія - Динамо

Беззаперечним фаворитом поєдинку є чемпіон Німеччини. На перемогу мюнхенців можна поставити з коефіцієнтом 1.10. Нічия - 11.50. Перемога чемпіона України - 25.00.

В іншому матчі другого туру групи E в Лісабоні зіграють "Бенфіка" та "Барселона". Цей поєдинок також розпочнеться 29 вересня о 22:00.

У першому турі Ліги чемпіонів "Динамо" через VAR у Києві втратило перемогу над "Бенфікою", а "Баварія" на виїзді розгромила "Барселону".

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