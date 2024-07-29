Білодід драматично програла в 1/8 фіналу та вибула з Олімпіади-2024

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід завершила виступи на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

В 1/8 фіналу 23-річна киянка зазнала поразки від японки Харуки Фунакуби.

Українка заробила три "шидо" та була дискваліфікована у додатковий час надзвичайно напруженої сутички.

Зазначимо, що Фунакубо є срібною призеркою останнього чемпіонату світу.

Таким чином, Білодід вибула з Олімпіади в Парижі вже після свого другого поєдинку. На старті вона за 5 секунд іппоном перемогла 15-річну представницю Кирибаті Неру Тібва.

Дар'я на Олімпіаді-2024 змагалася у ваговій категорії до 57 кг. До 2022 року вона виступала у вазі до 48 кг, у якій зокрема завоювала "бронзу" Олімпіади-2020 у Токіо.

Нагадаємо, Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня. Поки що наша збірна медалей не здобула.

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