Окупанти "впустили" крилату ракету X-101 на території РФ - телеграм-канал

Російська авіація знову згубила ракету на своїй території. Цього разу у Калмикії. Там знайдено фрагменти крилатої ракети X-101 із бойовою частиною.

Про це повідомляє російський телеграм-канал Astra, який позиціонує себе як опозиційним до влади.

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"У степу за кілька кілометрів від селища Первомайський у Калмикії знайдено фрагменти крилатої ракети X-101 з бойовою частиною. Постраждалих немає", - пише ASTRA, посилаючись на власні джерела.

За даними телегра-канала, крилата ракета Х-101 уже вдруге падає в Калмикії. Перший такий інцидент був 1 лютого 2023 року.

Паблік нагадує, що на початку липня в степу біля села Солоне, що це приблизно за 180 кілометрів від Елісти, вибухнула крилата ракета, що впала. Тоді російська поліція відрапортувала, що це була ракета 3М14 "Калібр".

"На місці вибуху залишилася двометрова воронка, навколо розкидало осколки. Судячи з усього, ракета була несправна. Обійшлося без руйнувань або постраждалих", - йдеться у повідомленні.

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