Будемо все робити для того, аби росіян не було на Олімпіаді-2024 - Гутцайт

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт прокоментував можливу участь представників РФ в Олімпійських іграх, які 2024 року відбудуться у Парижі.

Так, Гутцайт висловив сподівання, що спортсменів країни-агресорки не буде на змаганнях навіть під нейтральним прапором.

Про це він розповів в інтерв'ю "Лівий берег".

"У більшості видів спорту росіяни вже відсторонені від міжнародних змагань. Але для нас дуже важливо, щоб до кінця війни їх не було взагалі на турнірах. Тому з великою допомогою Андрія Єрмака відпрацьовуємо це питання з міжнародними федераціями, Міжнародним олімпійським комітетом і Національним олімпійським комітетом.

Це складно, це дуже складно, тому що Росія намагається взяти участь під білим прапором, під нейтральним прапором, щоб усе-таки бути представленою на міжнародних турнірах. Багато її представників інтегровані в міжнародні федерації, багато спонсорських коштів ідуть з Росії, вони працюють, вони намагаються повертатися.

Олімпійські ігри через два роки, нам дуже хочеться перемогти і закінчити війну до цього часу. Звісно, це буде великий удар по російських федераціях, якщо їхні спортсмени не поїдуть на Олімпіаду, це реально буде великий удар. Будемо все робити для того, щоб їх там не було", - сказав Гутцайт.

Зазначимо, зовсім нещодавно член Міжнародного олімпійського комітету Крейг Ріді висловив переконання, що якщо військова агресія РФ проти України триватиме, то шанси спортсменів з Росії та Білорусі взяти участь в Олімпійських іграх-2024 впадуть фактично до нуля.

Він зазначив, що це пов'язано з усуненням представників країн-агресорок більшістю профільних федерацій, що означає їхній недопуск до кваліфікаційних турнірів на ОІ-2024.

Нагадаємо, на останніх літніх (Токіо-2020) та зимових (Пекін-2022) Олімпійських іграх спортсмени з Росії виступали в нейтральному статусі через систематичне порушення РФ антидопінгових правил. Росіянам було заборонено використовувати національну символіку, гімн та прапор. Назву країни замінили на абревіатуру збірна ОКР (Олімпійського Комітету Росії - прим), яку розшифровувати заборонено.