Найкращий результат серед українців у гонці показав Дмитро Підручний.
У суботу, 10 лютого, на чемпіонаті світу з біатлону 2024 року в чеському Нове-Мєсто відбулася чоловіча спринтерська гонка.
Україну в ній представляли Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко і Тарас Лесюк.
Найкращий результат серед українців у спринті показав Підручний, який посів 21-ше місце. Крім нього, до гонки переслідування відібралися Дудченко (39-й) та Прима (60-й). Лесюк став 67-м і не здобув право виступити в персьюті.
Чемпіоном світу в спринтерській гонці став норвежець Стурла Легрейд. Він розділив п'єдестал зі своїми співвтічизниками: срібну медаль виграв Йоганнес Бьо, а бронзову – Ветле Шостад Крістіансен.
Чемпіонат світу з біатлону-2024: результати чоловічого спринту
1. Стурла Легрейд (Норвегія, 0+0) 25:23.9
2. Йоганнес Бьо (Норвегія, 1+0) +3.5
3. Ветле Шостад Крістіансен (Норвегія, 1+0) +18.6
4. Ерік Перро (Франція, 0+1) +28.9
5. Себастьян Самуельссон (Швеція, 0+0) +36.6
6. Тарьєй Бьо (Норвегія, 1+1) +37.5
...
21. Дмитро Підручний (Україна, 1+0) +2:05.0
39. Антон Дудченко (Україна, 0+0) +2:59.8
60. Артем Прима (Україна, 1+2) +3:37.4
67. Тарас Лесюк (Україна, 1+2) +3:53.4
Наступні гонки на ЧС-2024 з біатлону заплановано на неділю, 11 лютого. Цього дня жінки та чоловіки побіжать персьюти. Старт – о 15:30 та 18:05 за київським часом відповідно.
Де дивитися гонки чемпіонату світу з біатлону
На території України всі гонки чемпіонату світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).
Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
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