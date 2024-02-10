У суботу, 10 лютого, на чемпіонаті світу з біатлону 2024 року в чеському Нове-Мєсто відбулася чоловіча спринтерська гонка.

Україну в ній представляли Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко і Тарас Лесюк.

Найкращий результат серед українців у спринті показав Підручний, який посів 21-ше місце. Крім нього, до гонки переслідування відібралися Дудченко (39-й) та Прима (60-й). Лесюк став 67-м і не здобув право виступити в персьюті.

Чемпіоном світу в спринтерській гонці став норвежець Стурла Легрейд. Він розділив п'єдестал зі своїми співвтічизниками: срібну медаль виграв Йоганнес Бьо, а бронзову – Ветле Шостад Крістіансен.

Чемпіонат світу з біатлону-2024: результати чоловічого спринту

1. Стурла Легрейд (Норвегія, 0+0) 25:23.9

2. Йоганнес Бьо (Норвегія, 1+0) +3.5

3. Ветле Шостад Крістіансен (Норвегія, 1+0) +18.6

4. Ерік Перро (Франція, 0+1) +28.9

5. Себастьян Самуельссон (Швеція, 0+0) +36.6

6. Тарьєй Бьо (Норвегія, 1+1) +37.5

...

21. Дмитро Підручний (Україна, 1+0) +2:05.0

39. Антон Дудченко (Україна, 0+0) +2:59.8

60. Артем Прима (Україна, 1+2) +3:37.4

67. Тарас Лесюк (Україна, 1+2) +3:53.4

Наступні гонки на ЧС-2024 з біатлону заплановано на неділю, 11 лютого. Цього дня жінки та чоловіки побіжать персьюти. Старт – о 15:30 та 18:05 за київським часом відповідно.

Де дивитися гонки чемпіонату світу з біатлону

На території України всі гонки чемпіонату світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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