Динамо – Металіст 1925: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ

Дивіться у прямому ефірі перенесений поєдинок 3-го туру чемпіонату України з футболу.

У четвер, 7 грудня, київське "Динамо" та харківський "Металіст 1925" зійдуться в перенесеному матчі 3-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24.

Поєдинок відбудеться на стадіоні імені Валерія Лобановського у Києві. Початок гри – о 15:00.

Наразі "Динамо" з 22 очками після 12 матчів посідає шосте місце в УПЛ. Минулого туру команда Олександра Шовковського мала зіграти з "Минаєм", але цей матч було перенесено через повітряну тривогу та відсутність штучного освітлення на стадіоні закарпатського клубу.

"Металіст 1925" розташовується на 11-й позиції в чемпіонаті України, маючи 15 очок після 15 зіграних матчів. У попередньому турі харків'яни програли "Шахтарю" (0:2).

До вашої уваги пряма відеотрансляція матчу "Динамо" – "Металіст 1925" з Youtube-каналу FootballHub.

Гру також можна переглянути на телеканалі 2+2, зокрема й на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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