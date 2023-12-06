Динамо – Металлист 1925: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

В четверг, 7 декабря, киевское "Динамо" и харьковский "Металлист 1925" сойдутся в перенесенном матче 3-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2023/24.

Поединок состоится на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве. Начало игры – в 15:00.

Сейчас "Динамо" с 22 очками после 12 матчей занимает шестое место в УПЛ. В прошлом туре команда Александра Шовковского должна была сыграть с "Минаем", но этот матч был перенесен из-за воздушной тревоги и отсутствия искусственного освещения на стадионе закарпатского клуба.

"Металлист 1925" располагается на 11-й позиции в чемпионате Украины, имея 15 очков после 15 сыгранных матчей. В предыдущем туре харьковчане проиграли "Шахтеру" (0:2).

Вашему вниманию прямая видеотрансляция матча "Динамо" – "Металлист 1925" из Youtube-канала FootballHub.

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