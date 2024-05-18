"Динамо" обіграло "Кривбас" у стартовому матчі 29-го туру УПЛ (відео)

"Динамо" обіграло "Кривбас" у матчі 29-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського у Києві завершився з рахунком 3:1 .

Господарі поля вийшли вперед уже на четвертій хвилині зустрічі – Владислав Ванат реалізував пенальті після того, як Андрія Ярмоленка збили у штрафному майданчику криворізького клубу.

Дуже швидко "біло-сині" подвоїли свою перевагу в рахунку. На 6-й хвилині Микола Шапаренко протягнув м'яч до лівого флангу штрафного та точно пробив у дальній кут.

На 19-й хвилині команда Юрія Вернидуба скоротила відставання – відзначився Єгор Твердохліб.

Проте в другому таймі підопічні Олександра Шовковського забили втретє та зняли питання щодо переможця гри – на 80-й хвилині остаточний рахунок встановив Владислав Дубінчак.

Огляд матчу "Динамо" – "Кривбас"

"Динамо" (66 очок) посідає друге місце в УПЛ, "Кривбас" (54 бали) йде на третій позиції. Клуби раніше гарантували собі срібні та бронзові нагороди чемпіонату України відповідно.

Наступного сезону "Динамо" та "Кривбас" представлятимуть Україну в єврокубках. Кияни стартуватимуть з другого відбіркового раунду Ліги чемпіонів, а криворіжці розпочнуть боротьбу з третього раунду кваліфікації Ліги Європи.

У заключному, 30-му турі УПЛ підопічні Шовковського на виїзді зустрінуться з "Рухом", а команда Вернидуба прийме "Минай". Обидва матчі відбудуться 25 травня.

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