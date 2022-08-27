"Дніпро-1" дізнався розклад матчів у групі Ліги конференцій

Визначився календар матчів "Дніпра-1" у груповому етапу Ліги конференцій. У першому та останньому турах дніпряни зіграють проти нідерландського АЗ.

"Дніпро-1" дізнався календар матчів у груповому етапі Ліги конференцій сезону 2022/23.

У першому турі "Дніпро-1" прийматиме АЗ 8 вересня. Останній матч групового раунду відбудеться між цими командами у Алкмарі 3 листопада.

Розклад матчів:

1-й тур. 8 вересня, 22:00

"Дніпро-1" – АЗ Алкмаар

2-й тур. 15 вересня, 19:45

"Аполлон" – "Дніпро-1"

3-й тур. 6 жовтня, 19:45

"Дніпро-1" – "Вадуц"

4-й тур. 13 жовтня, 22:00

"Вадуц" – "Дніпро-1"

5-й тур. 27 жовтня, 22:00

"Дніпро-1" – "Аполлон"

6-й тур. 3 листопада, 19:45

АЗ Алкмаар - "Дніпро-1"

Нагадаємо, що Команда Олександра Кучера розпочала дебютний для себе єврокубковий сезон у плейоф раунді відбору Ліги Європи, але там дніпряни поступилися кіпрському АЕКу з Ларнаки та вилетіли до Ліги конференцій.

Переможці груп вийдуть до 1/8 фіналу Ліги конференцій. Володарі других місць у стикових матчах зіграють із вісьмома клубами, які посіли треті місця на груповому етапі Ліги Європи.

Матчі групового етапу Ліги конференцій відбудуться від 8 вересня до 3 листопада. Фінал турніру відбудеться 7 червня 2023 року в Празі на "Еден Арені".

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