Дата публікації
Категорія
Проспорт
"Динамо" оголосило про підписання нігерійського півзахисника

Шола Огундана став гравцем "біло-синіх".

Автор публікації
Максим Приходько
Шола Огундана

Шола Огундана / © ФК Динамо Київ

Київське "Динамо" оголосило про підписання нігерійського півзахисника Шоли Огундани.

Контракт 20-річного нігерійця з "біло-синіми" розраховано на чотири роки, повідомляється на офіційному сайті столичного клубу.

Шола народився 22 лютого 2005 року в місті Іфаки (Нігерія). Починав займатися футболом в академії Beyond Limits, а згодом грав у академії Alex Transfiguration у Нігерії – ці виступи привернули увагу скаутів під час турніру Torneo di Viareggio 2022 року. Виступаючи на батьківщині за "Ремо Старз", у квітні 2023-го погодився приєднатися до "Фламенго" на правах оренди, а в липні наступного року бразильський клуб викупив контракт гравця.

Разом із молодіжною командою "Фламенго" U-20 Огундана виграв Copa Libertadores Sub-20 (в 2024-му та 2025-му, в останньому розіграші був визнаний найкращим гравцем турніру) та Under-20 Intercontinental Cup (в 2024-му та 2025-му). 

Загалом за молодіжну команду "Фламенго" провів 46 матчів, забив 9 голів та віддав 7 результативних передач у всіх турнірах. Виступаючи у Бразилії, отримав прізвисько "Нігерійська ракета" через вибухову швидкість та агресивну гру на фланзі. За основний склад "Фламенго" дебютував у бразильській Серії А 14 листопада 2024 року.

Раніше повідомлялося, що український форвард Владислав Ванат перейшов з "Динамо" до іспанської "Жирони".

