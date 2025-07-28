Футболіст клубу УПЛ самовільно залишив територію України

Олексій Сидоров / © ФК Металіст 1925

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Форвард харківського "Металіста 1925" Олексій Сидоров самовільно залишив територію України.

Про це харківський клуб повідомив на своєму офіційному сайті.

Зазначається, що другу половину минулого сезону Сидоров провів в оренді в "Колосі". До моменту закінчення оренди "Металіст 1925" уже вирушив на закордонні збори, тому Сидоров приєднався до тренувального процесу команди харків'ян U-19. Через деякий час футболіст перестав відвідувати тренування.

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"Нещодавно з'явилася інформація, що гравець Олексій Сидоров без відома нашого клубу, ймовірно, виїхав з України. ФК "Металіст 1925" Харків зв'язався з представниками футболіста, які підтвердили, що Олексій Сидоров справді залишив межі України.

Після цього ми зв'язалися безпосередньо з футболістом, який також підтвердив, що він виїхав з України через сімейні обставини. Наразі ФК "Металіст 1925" Харків невідомо, де саме перебуває Олексій Сидоров та яким чином він перетнув кордон України", – йдеться в заяві харківського клубу.

У "Металісті 1925" додали, що розпочали внутрішнє розслідування та юридичні процедури "проти протиправних дій Сидорова". Клуб закликав футболіста повернутися до виконання контрактних зобов'язань.

Наостанок харківський клуб зазначив, що 25 липня 2025 року повернувся із закордонних зборів у повному складі.

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24-річний Сидоров є уродженцем міста Макіївка Донецької області. Він виховувався в академії "Шахтаря". На дорослому рівні виступав за запорізький "Металург", після чого 2023 року став гравцем "Металіста 1925".

За підсумками минулого сезону "Металіст 1925" повернувся до УПЛ. У плейоф за право грати в елітному дивізіоні харків'яни перемогли "Лівий Берег".

Старт нового сезону УПЛ заплановано на 1 серпня. "Металіст 1925" у першому турі 4 серпня зіграє проти "Оболоні".