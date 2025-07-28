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Футболист клуба УПЛ самовольно покинул территорию Украины
Харьковский клуб сообщил о начале внутреннего расследования относительно действий игрока, чье местонахождение до сих пор остается неизвестным.
Форвард харьковского "Металлиста 1925" Алексей Сидоров самовольно покинул территорию Украины.
Об этом харьковский клуб сообщил на своем официальном сайте.
Вторую половину прошлого сезона Сидоров провел в аренде в "Колосе". К моменту окончания аренды "Металлист 1925" уже отправился на заграничные сборы, поэтому Сидоров присоединился к тренировочному процессу команды харьковчан U-19. Через некоторое время футболист перестал посещать тренировки.
"Недавно появилась информация, что игрок Алексей Сидоров без ведома нашего клуба, вероятно, уехал из Украины. ФК "Металлист 1925" Харьков связался с представителями футболиста, которые подтвердили, что Алексей Сидоров действительно покинул границы Украины.
После этого мы связались непосредственно с футболистом, который также подтвердил, что он уехал из Украины по семейным обстоятельствам. Сейчас ФК "Металлист 1925" Харьков неизвестно, где находится Алексей Сидоров и каким образом он пересек границу Украины", – говорится в заявлении харьковского клуба.
В "Металлисте 1925" добавили, что начали внутреннее расследование и юридические процедуры "против противоправных действий Сидорова". Клуб призвал футболиста вернуться к исполнению контрактных обязательств.
Напоследок харьковский клуб отметил, что 25 июля 2025 года вернулся из заграничных сборов в полном составе.
24-летний Сидоров – уроженец города Макеевка Донецкой области. Он воспитывался в академии "Шахтера". На взрослом уровне выступал за запорожский "Металлург", после чего в 2023 году стал игроком "Металлиста 1925".
По итогам прошлого сезона "Металлист 1925" вернулся в УПЛ. В плей-офф за право играть в элитном дивизионе харьковчане победили "Левый Берег".
Старт нового сезона УПЛ запланирован на 1 августа. "Металлист 1925" в первом туре 4 августа сыграет против "Оболони".