Футболист клуба УПЛ самовольно покинул территорию Украины

Алексей Сидоров / © ФК Металлист 1925

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Форвард харьковского "Металлиста 1925" Алексей Сидоров самовольно покинул территорию Украины.

Об этом харьковский клуб сообщил на своем официальном сайте.

Вторую половину прошлого сезона Сидоров провел в аренде в "Колосе". К моменту окончания аренды "Металлист 1925" уже отправился на заграничные сборы, поэтому Сидоров присоединился к тренировочному процессу команды харьковчан U-19. Через некоторое время футболист перестал посещать тренировки.

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"Недавно появилась информация, что игрок Алексей Сидоров без ведома нашего клуба, вероятно, уехал из Украины. ФК "Металлист 1925" Харьков связался с представителями футболиста, которые подтвердили, что Алексей Сидоров действительно покинул границы Украины.

После этого мы связались непосредственно с футболистом, который также подтвердил, что он уехал из Украины по семейным обстоятельствам. Сейчас ФК "Металлист 1925" Харьков неизвестно, где находится Алексей Сидоров и каким образом он пересек границу Украины", – говорится в заявлении харьковского клуба.

В "Металлисте 1925" добавили, что начали внутреннее расследование и юридические процедуры "против противоправных действий Сидорова". Клуб призвал футболиста вернуться к исполнению контрактных обязательств.

Напоследок харьковский клуб отметил, что 25 июля 2025 года вернулся из заграничных сборов в полном составе.

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24-летний Сидоров – уроженец города Макеевка Донецкой области. Он воспитывался в академии "Шахтера". На взрослом уровне выступал за запорожский "Металлург", после чего в 2023 году стал игроком "Металлиста 1925".

По итогам прошлого сезона "Металлист 1925" вернулся в УПЛ. В плей-офф за право играть в элитном дивизионе харьковчане победили "Левый Берег".

Старт нового сезона УПЛ запланирован на 1 августа. "Металлист 1925" в первом туре 4 августа сыграет против "Оболони".