Человечество может потерять Интернет и навигацию: в чем дело

Радиотелескопы / © Pixabay

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Человечество рискует потерять мобильный Интернет, навигацию и бесперебойную работу финансовых систем из-за опасного радиозасорения околоземного пространства. Слабые сигналы от сверхмассивных черных дыр, которые являются ключевыми для точного позиционирования спутников, теряются среди шума от миллионов устройств и спутников Starlink.

Об этом пишет Universe Spase Tech.

Современный мир невозможно представить без спутников. Для точного функционирования спутников необходимо знать их положение в пространстве с исключительной точностью. Эта задача усложняется из-за постоянного движения Земли, Солнца и самих спутников. Надежным ориентиром в этом хаосе являются сверхмассивные черные дыры в отдаленных галактиках.

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Эти космические гиганты, поглощая материю, излучают радиоволны. Ученые используют технологию VLBI — глобальную сеть радиотелескопов, которые вместе образуют гигантский виртуальный телескоп. Он улавливает сигналы от черных дыр, позволяя сверхточно определить положение планеты и спутников. Радиоволны — идеальный инструмент, ведь проходят сквозь атмосферу при любой погоде. Но сегодня они — поле ожесточенного соревнования.

Эти же частоты активно используются для мобильной связи — от 2G до 6G, Wi-Fi, спутникового Интернета вроде Starlink. Хотя международные договоренности отводят отдельные полосы для астрономии, реальное положение дел гораздо сложнее. В околоземном пространстве царит беспрецедентное радиозасорение — слабые сигналы черных дыр просто теряются среди шума от миллионов устройств и спутников. В результате геодезические обсерватории теряют точные ориентиры.

Угрозы от радиозагрязнения вокруг Земли

Это чревато серьезными последствиями. Если ученые не смогут точно отслеживать сигналы из космоса, позиционирование спутников станет неточным.

Это повлечет за собой:

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сбои в работе GPS, ГЛОНАСС, Galileo;

снижение точности прогнозов погоды и мониторинга климата;

перебои в энергосетях и глобальных логистических цепочках;

угрозу финансовым транзакциям и онлайн-банкингу.

Представьте, что ваш навигатор путает маршруты, доставка опаздывает на часы, а банковский перевод теряется в цифровом пространстве. Это — не фантастика, а вполне реальная перспектива при дальнейшем росте радиошума.

Как спасти сигнал из глубин космоса?

Ученые предлагают ряд решений, однако их реализация требует международного согласования. Необходимо:

выделить больше защищенных частот для радиоастрономии и геодезии;

создать вокруг обсерваторий зоны со строгими ограничениями на радиоизлучение;

сотрудничать с операторами спутниковых сетей, чтобы уменьшить влияние на научные исследования;

разрабатывать новые, менее «шумные» технологии передачи данных.

Будущее технологической цивилизации зависит от баланса: чтобы смартфоны, спутники и банковские системы работали стабильно, нужно сохранить доступ к сигналам из далеких галактик. Ведь именно черные дыры могут стать опорными маяками для безопасности и точности в мире цифровых технологий.

К слову, накануне в работе спутникового Интернета Starlink произошел сбой во всем мире. Через около 2,5 часа сеть Starlink почти полностью восстановила работу после сбоя.

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