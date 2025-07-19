NASA продает спутники для исследования Земли: в чем причина

Спутник / © Associated Press

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Лаборатория реактивного движения NASA (JPL) начала распродажу космических аппаратов, предназначенных для исследования Земли. Продажа связана с масштабными сокращениями в финансировании научного подразделения NASA.

Об этом сообщил авторитетный профильный блог NASA Watch, который ведет астробиолог NASA Кейт Ковинг.

На торги выставлены спутники для мониторинга окружающей среды, среди которых аппараты, которые фиксировали последствия климатических изменений, прогнозировали ураганы и помогали в изучении природных процессов. Большинство из них были запущены в последние два десятилетия, а некоторые — вообще не использовались. Например, среди лотов оказался спутник GLIMR, созданный для мониторинга прибрежных зон, который еще не выводили на орбиту.

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Ковинг связывает это событие с проектом бюджета администрации Дональда Трампа на 2026 год, который предусматривает остановку эксплуатации этих спутников и существенное уменьшение финансирования NASA. В частности, в документе говорится о сокращении бюджета научного направления агентства более чем вдвое.

По словам эксперта из Планетарного общества Кейси Дрейера, такие решения представляют угрозу для развития космической науки. Он заявил, что последствия могут быть долговременными и губительными для исследовательской деятельности.

Кейт Ковинг отмечает, что JPL уже начала сворачивать некоторые миссии, не дожидаясь окончательного принятия бюджета в Конгрессе.

Решение NASA вызвало значительный резонанс в научном сообществе. Возмущение выражают не только специалисты, но и бывшие сотрудники агентства. JPL, в свою очередь, пытается найти новых владельцев для аппаратов среди государственных учреждений и частного сектора, чтобы хотя бы частично вернуть вложенные ресурсы.

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Напомним, астрономы зафиксировали третий в истории наблюдений межзвездный объект 3I/ATLAS, который направляется к нашей Солнечной системе. Не исключено, что «Атлас» вообще может быть искусственным объектом, запущенным внеземной цивилизацией.