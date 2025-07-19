NASA продає супутники для дослідження Землі: у чому причина

Супутник / © Associated Press

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Лабораторія реактивного руху NASA (JPL) почала розпродаж космічних апаратів, призначених для дослідження Землі. Продаж пов’язаний із масштабними скороченнями у фінансуванні наукового підрозділу NASA.

Про це повідомив авторитетний профільний блог NASA Watch, який веде астробіолог NASA Кейт Ковінг.

На торги виставлені супутники для моніторингу довкілля, серед яких апарати, що фіксували наслідки кліматичних змін, прогнозували урагани та допомагали у вивченні природних процесів. Більшість із них були запущені в останні два десятиліття, а деякі — взагалі не використовувалися. Наприклад, серед лотів опинився супутник GLIMR, створений для моніторингу прибережних зон, який ще не виводили на орбіту.

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Ковінг пов’язує цю подію з проєктом бюджету адміністрації Дональда Трампа на 2026 рік, який передбачає зупинку експлуатації цих супутників і суттєве зменшення фінансування NASA. Зокрема, у документі йдеться про скорочення бюджету наукового напрямку агентства більш ніж удвічі.

За словами експерта з Планетарного товариства Кейсі Дреєра, такі рішення становлять загрозу для розвитку космічної науки. Він заявив, що наслідки можуть бути довготривалими і згубними для дослідницької діяльності.

Кейт Ковінг зазначає, що JPL уже почала згортати деякі місії, не чекаючи остаточного ухвалення бюджету в Конгресі.

Рішення NASA викликало значний резонанс у науковій спільноті. Обурення висловлюють не лише фахівці, а й колишні працівники агенції. JPL, своєю чергою, намагається знайти нових власників для апаратів серед державних установ та приватного сектору, щоб хоча б частково повернути вкладені ресурси.

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Нагадаємо, астрономи зафіксували третій в історії спостережень міжзоряний об’єкт 3I/ATLAS, який прямує до нашої Сонячної системи. Не виключено, що «Атлас» взагалі може бути штучним об’єктом, запущеним позаземною цивілізацією.