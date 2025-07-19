Коли закінчиться війна в Україні: тривожний прогноз МВФ

війна в Україні / © ТСН.ua

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Україна, очевидно, буде мати більшу потребу в зовнішньому фінансуванні на 2026 рік у зв'язку з війною, яка триватиме довше, ніж вважалося раніше.

Про це заявив керівник місії МВФ в Україні Гевін Грей під час дискусії Центру економічної стратегії.

У своєму виступі він згадав бюджетну декларацію Кабміну України на 2026-2028 роки, якій визначено два сценарії розвитку подій. У разі поліпшення безпекової ситуації 2026 року військові витрати становитимуть 1,8 трлн гривень, якщо ж війна триватиме, вони мають бути збільшені на 750-800 млрд гривень.

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"Головне питання в тому: в якому сценарії ми перебуваємо? Бюджетна декларація передбачала два сценарії… Усі партнери, залучені до підтримки України, стежать за подіями щодня. Ми бачимо сценарій, за якого може знадобитися більше фінансування", - сказав Грей.

Очільник місії МВФ наголосив на важливості прояснити це питання до того, як проєкт бюджету на 2026 рік буде подано до парламенту 15 вересня.

"Ми хочемо переглянути оцінку дефіциту фінансування. Можливо, вона співпаде з поточними оцінками, а можливо, буде більшою. Якщо Україні буде потрібно більше фінансування, потрібно буде переконливо представити обґрунтування. Нам потрібні стабільні цифри і чіткі позиції", - заявив представник МВФ.

Нагадаємо, МВФ у червні оновив базовий сценарій, згідно з яким війна Росії проти України закінчиться наприкінці 2025 року. Наступне оновлення сценарію очікується в грудні.

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