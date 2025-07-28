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- Наука та IT
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Людство може втратити Інтернет та навігацію: в чому річ
Конфлікт між мобільним зв’язком (від 2G до 6G) та астрономією загрожує цивілізації серйозними збоями, якщо не вжити заходів.
Людство ризикує втратити мобільний Інтернет, навігацію та безперебійну роботу фінансових систем через небезпечне радіозасмічення навколоземного простору. Слабкі сигнали від надмасивних чорних дір, що є ключовими для точного позиціонування супутників, губляться серед шуму від мільйонів пристроїв і супутників Starlink.
Про це пише Universe Spase Tech.
Сучасний світ неможливо уявити без супутників. Для точного функціонування супутників необхідно знати їхнє положення у просторі з винятковою точністю. Це завдання ускладнюється через постійний рух Землі, Сонця та самих супутників. Надійним орієнтиром у цьому хаосі є надмасивні чорні діри у віддалених галактиках.
Ці космічні гіганти, поглинаючи матерію, випромінюють радіохвилі. Науковці використовують технологію VLBI — глобальну мережу радіотелескопів, які разом утворюють гігантський віртуальний телескоп. Він вловлює сигнали від чорних дір, дозволяючи надточно визначити положення планети та супутників. Радіохвилі — ідеальний інструмент, адже проходять крізь атмосферу за будь-якої погоди. Але сьогодні вони — поле запеклого змагання.
Ці самі частоти активно використовуються для мобільного зв’язку — від 2G до 6G, Wi-Fi, супутникового Інтернету на зразок Starlink. Хоча міжнародні домовленості відводять окремі смуги для астрономії, реальний стан справ набагато складніший. У навколоземному просторі панує безпрецедентне радіозасмічення — слабкі сигнали чорних дір просто губляться серед шуму від мільйонів пристроїв і супутників. У результаті геодезичні обсерваторії втрачають точні орієнтири.
Загрози від радіозасмічення довкола Землі
Це загрожує серйозними наслідками. Якщо вчені не зможуть точно відстежувати сигнали з космосу, позиціонування супутників стане неточним.
Це спричинить:
збої в роботі GPS, ГЛОНАСС, Galileo;
зниження точності прогнозів погоди та моніторингу клімату;
перебої в енергомережах і глобальних логістичних ланцюгах;
загрозу фінансовим транзакціям і онлайн-банкінгу.
Уявіть, що ваш навігатор плутає маршрути, доставка запізнюється на години, а банківський переказ губиться в цифровому просторі. Це — не фантастика, а цілком реальна перспектива за подальшого зростання радіошуму.
Як урятувати сигнал із глибин космосу?
Вчені пропонують низку рішень, однак їхня реалізація потребує міжнародного узгодження. Необхідно:
виділити більше захищених частот для радіоастрономії та геодезії;
створити навколо обсерваторій зони зі суворими обмеженнями на радіовипромінювання;
співпрацювати з операторами супутникових мереж, щоб зменшити вплив на наукові дослідження;
розробляти нові, менш «галасливі» технології передавання даних.
Майбутнє технологічної цивілізації залежить від балансу: щоб смартфони, супутники та банківські системи працювали стабільно, потрібно зберегти доступ до сигналів із далеких галактик. Адже саме чорні діри можуть стати опорними маяками для безпеки і точності у світі цифрових технологій.
До слова, напередодні у роботі супутникового Інтернету Starlink стався збій у всьому світі. Через близько 2,5 години мережа Starlink майже повністю відновила роботу після збою.