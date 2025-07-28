Людство може втратити Інтернет та навігацію: в чому річ

Радіотелескопи / © Pixabay

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Людство ризикує втратити мобільний Інтернет, навігацію та безперебійну роботу фінансових систем через небезпечне радіозасмічення навколоземного простору. Слабкі сигнали від надмасивних чорних дір, що є ключовими для точного позиціонування супутників, губляться серед шуму від мільйонів пристроїв і супутників Starlink.

Про це пише Universe Spase Tech.

Сучасний світ неможливо уявити без супутників. Для точного функціонування супутників необхідно знати їхнє положення у просторі з винятковою точністю. Це завдання ускладнюється через постійний рух Землі, Сонця та самих супутників. Надійним орієнтиром у цьому хаосі є надмасивні чорні діри у віддалених галактиках.

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Ці космічні гіганти, поглинаючи матерію, випромінюють радіохвилі. Науковці використовують технологію VLBI — глобальну мережу радіотелескопів, які разом утворюють гігантський віртуальний телескоп. Він вловлює сигнали від чорних дір, дозволяючи надточно визначити положення планети та супутників. Радіохвилі — ідеальний інструмент, адже проходять крізь атмосферу за будь-якої погоди. Але сьогодні вони — поле запеклого змагання.

Ці самі частоти активно використовуються для мобільного зв’язку — від 2G до 6G, Wi-Fi, супутникового Інтернету на зразок Starlink. Хоча міжнародні домовленості відводять окремі смуги для астрономії, реальний стан справ набагато складніший. У навколоземному просторі панує безпрецедентне радіозасмічення — слабкі сигнали чорних дір просто губляться серед шуму від мільйонів пристроїв і супутників. У результаті геодезичні обсерваторії втрачають точні орієнтири.

Загрози від радіозасмічення довкола Землі

Це загрожує серйозними наслідками. Якщо вчені не зможуть точно відстежувати сигнали з космосу, позиціонування супутників стане неточним.

Це спричинить:

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збої в роботі GPS, ГЛОНАСС, Galileo;

зниження точності прогнозів погоди та моніторингу клімату;

перебої в енергомережах і глобальних логістичних ланцюгах;

загрозу фінансовим транзакціям і онлайн-банкінгу.

Уявіть, що ваш навігатор плутає маршрути, доставка запізнюється на години, а банківський переказ губиться в цифровому просторі. Це — не фантастика, а цілком реальна перспектива за подальшого зростання радіошуму.

Як урятувати сигнал із глибин космосу?

Вчені пропонують низку рішень, однак їхня реалізація потребує міжнародного узгодження. Необхідно:

виділити більше захищених частот для радіоастрономії та геодезії;

створити навколо обсерваторій зони зі суворими обмеженнями на радіовипромінювання;

співпрацювати з операторами супутникових мереж, щоб зменшити вплив на наукові дослідження;

розробляти нові, менш «галасливі» технології передавання даних.

Майбутнє технологічної цивілізації залежить від балансу: щоб смартфони, супутники та банківські системи працювали стабільно, потрібно зберегти доступ до сигналів із далеких галактик. Адже саме чорні діри можуть стати опорними маяками для безпеки і точності у світі цифрових технологій.

До слова, напередодні у роботі супутникового Інтернету Starlink стався збій у всьому світі. Через близько 2,5 години мережа Starlink майже повністю відновила роботу після збою.

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