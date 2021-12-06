Гаряча навіть узимку: секс-символ ММА спокусила шанувальників в еротичній позі

Гаряча навіть узимку: секс-символ ММА спокусила шанувальників в еротичній позі

Пейдж Ванзант поділилася в Instagram новим пікантним кадром.

Колишня бійчиня UFC Пейдж Ванзант, яку нарекли секс-символом змішаних єдиноборств через звабливу фігуру та любов до відвертих фото, потішила своїх фанатів черговим спекотним знімком.

27-річна американка опублікувала в Instagram фото, де на колінах звабливо позує перед камерою у жовтому бікіні.

instagram.com/paigevanzantufc

Підписники спортсменки після такого не залишилися байдужими і засипали красуню компліментами, відзначивши її сексуальну фігуру та апетитні форми.

"Чуттєва сексуальність", "Ти найгарніша дівчина в світі", "Абсолютно досконала", - не стримують свого захоплення шанувальники Пейдж.

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У лютому 2021 року американка дебютувала в лізі кулачних боїв Bare Knuckle FC. Красуня одноголосним рішенням суддів програла професійній боксерці Брітан Гарт.

професійній боксерці У липні того ж року Пейдж зазнала поразки від співвітчизниці Рейчел Остович. Найближчий бій Ванзант проведе на початку 2022 року також у Bare Knuckle FC.

Найближчий бій Ванзант проведе на початку 2022 року також у Bare Knuckle FC. В UFC на її рахунку вісім поєдинків: п'ять перемог і три поразки.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Ванзант еротично спокусила в крихітному бікіні.

instagram.com/paigevanzantufc

instagram.com/paigevanzantufc

instagram.com/paigevanzantufc

instagram.com/paigevanzantufc

instagram.com/paigevanzantufc

instagram.com/paigevanzantufc

instagram.com/paigevanzantufc

instagram.com/paigevanzantufc