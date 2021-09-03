Із мамою та сестрою: Шевченко потішив шанувальників світлиною в сімейному колі

Екскерманич "синьо-жовтих" тепер може більше часу проводити з рідними.
Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко поділився з підписниками в Instagram новою фотографією.
44-річна легенда футболу сидить у кадрі за столом під час сімейної вечері в Києві. На знімку Андрій обіймає свою маму та племінницю. Позаду них розташувалися його старша сестра разом зі своїм чоловіком.
"Сімейна вечеря в Києві. Люблю вас", - підписав фото Шевченко.
У коментарях уболівальники написали Андрію та його родині незліченну кількість компліментів: "Які гарні", "Найкраща родина", "Міцного здоров'я всім вам", "Нехай щастить на подальшому шляху".
- Шевченко залишив збірну України 1 серпня після закінчення терміну контракту. Він очолював "синьо-жовтих" від літа 2016 року.
- Під керівництвом Шевченка національна команда провела 52 матчі, в яких здобула 25 перемог, 13 разів зіграла внічию і зазнала 14 поразок.
- На Євро-2020 збірна України дійшла до чвертьфіналу. Це найкраще досягнення країни за всю історію.
Раніше ТСН Проспорт писав, що Шевченко звернувся до збірної України після призначення її новим керманичем Олександра Петракова.