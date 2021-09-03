Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіЗдоров’яСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Із мамою та сестрою: Шевченко потішив шанувальників світлиною в сімейному колі

Із мамою та сестрою: Шевченко потішив шанувальників світлиною в сімейному колі

instagram.com/andriyshevchenko

Екскерманич "синьо-жовтих" тепер може більше часу проводити з рідними.

Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко поділився з підписниками в Instagram новою фотографією.

44-річна легенда футболу сидить у кадрі за столом під час сімейної вечері в Києві. На знімку Андрій обіймає свою маму та племінницю. Позаду них розташувалися його старша сестра разом зі своїм чоловіком.

"Сімейна вечеря в Києві. Люблю вас", - підписав фото Шевченко.

© instagram.com/andriyshevchenko
instagram.com/andriyshevchenko

У коментарях уболівальники написали Андрію та його родині незліченну кількість компліментів: "Які гарні", "Найкраща родина", "Міцного здоров'я всім вам", "Нехай щастить на подальшому шляху".

  • Шевченко залишив збірну України 1 серпня після закінчення терміну контракту. Він очолював "синьо-жовтих" від літа 2016 року.
  • Під керівництвом Шевченка національна команда провела 52 матчі, в яких здобула 25 перемог, 13 разів зіграла внічию і зазнала 14 поразок.
  • На Євро-2020 збірна України дійшла до чвертьфіналу. Це найкраще досягнення країни за всю історію.

Раніше ТСН Проспорт писав, що Шевченко звернувся до збірної України після призначення її новим керманичем Олександра Петракова.

Наступна публікація