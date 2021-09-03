Із мамою та сестрою: Шевченко потішив шанувальників світлиною в сімейному колі

Екскерманич "синьо-жовтих" тепер може більше часу проводити з рідними.

Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко поділився з підписниками в Instagram новою фотографією.

44-річна легенда футболу сидить у кадрі за столом під час сімейної вечері в Києві. На знімку Андрій обіймає свою маму та племінницю. Позаду них розташувалися його старша сестра разом зі своїм чоловіком.

"Сімейна вечеря в Києві. Люблю вас", - підписав фото Шевченко.

instagram.com/andriyshevchenko

У коментарях уболівальники написали Андрію та його родині незліченну кількість компліментів: "Які гарні", "Найкраща родина", "Міцного здоров'я всім вам", "Нехай щастить на подальшому шляху".

Шевченко залишив збірну України 1 серпня після закінчення терміну контракту. Він очолював "синьо-жовтих" від літа 2016 року.

збірну України 1 серпня після закінчення терміну контракту. Він очолював "синьо-жовтих" від літа 2016 року. Під керівництвом Шевченка національна команда провела 52 матчі, в яких здобула 25 перемог, 13 разів зіграла внічию і зазнала 14 поразок.

На Євро-2020 збірна України дійшла до чвертьфіналу. Це найкраще досягнення країни за всю історію.

Раніше ТСН Проспорт писав, що Шевченко звернувся до збірної України після призначення її новим керманичем Олександра Петракова.

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