Манчестер Сіті – Інтер: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги чемпіонів

У середу, 18 вересня, англійський "Манчестер Сіті" прийматиме італійський "Інтер" з Мілана в матчі першого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Етіхад" у Манчестері. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

В оновленому форматі Ліги чемпіонів кожна команда в основному раунді проведе по вісім поєдинків з різними суперниками (чотири вдома та чотири на виїзді). Всі учасники турніру отримали по 2 суперники з 4 різних кошиків.

Всі суперники "Манчестер Сіті": "Інтер", ПСЖ, "Брюгге", "Ювентус", "Феєнорд", "Спортинг", "Спарта" Прага, "Слован" Братислава.

Всі суперники "Інтера": "РБ Лейпциг", "Манчестер Сіті", "Арсенал", "Баєр", "Црвена Звезда", "Янг Бойз", "Монако", "Спарта" Прага.

Де дивитися матч Манчестер Сіті – Інтер

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Прогнози букмекерів на матч Манчестер Сіті – Інтер

Явним фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають команду Хосепа Гвардіоли. На перемогу "городян" приймаються ставки з коефіцієнтом 1,56. Нічия – 4,55. Виграш "нерадзуррі" – 5,90.

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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