ПСЖ – Жирона: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Поєдинок відбудеться 18 вересня на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі.

У середу, 18 вересня, французький ПСЖ прийматиме іспанську "Жирону" українського півзахисника Віктора Циганкова в матчі першого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

В оновленому форматі Ліги чемпіонів кожна команда в основному раунді проведе по вісім поєдинків з різними суперниками (чотири вдома та чотири на виїзді). Всі учасники турніру отримали по 2 суперники з 4 різних кошиків.

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Всі суперники ПСЖ: "Манчестер Сіті", "Баварія", "Атлетіко", "Арсенал", ПСВ, "Зальцбург", "Жирона", "Штутгарт".

Всі суперники "Жирони": "Ліверпуль", ПСЖ, "Арсенал", "Мілан", "Феєнорд", ПСВ, "Слован" Братислава, "Штурм".

Де дивитися матч ПСЖ – Жирона

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Прогнози букмекерів на матч ПСЖ – Жирона

Абсолютним фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери називають чемпіона Франції. На перемогу парижан можна поставити з коефіцієнтом 1,44. Нічия – 5,20. Виграш каталонців стане сенсацією – 7,10.

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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