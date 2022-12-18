Мессі проти Мбаппе: оприлюднено стартові склади на фінал ЧС-2022 між Аргентиною та Францією

Збірні Аргентини та Франції оголосили стартові склади на фінальний матч чемпіонату світу-2022, який відбудеться сьогодні, 18 грудня, на стадіоні "Лусаїл-Айконік" у Лусаїлі.

Аргентина: Е. Мартінес – Акунья, Отаменді, Ромеро, Моліна – Мак Аллістер, Фернандес, Де Пауль, Ді Марія – Альварес, Мессі.

Запасні: Армані, Рульї, Фойт, Тальяфіко, Гомес, Монтьєль, Паредес, Пеццелья, Паласіос, Корреа, Алмада, Паредес, Родрігес, Дібала, Лаутаро Мартінес.

Франція: Льоріс – Т. Ернандес, Упамекано, Варан, Кунде – Рабйо, Чуамені, Грізманн – Мбаппе, Жиру, Дембеле.

Запасні: Манданда, Ареола, Павар, Конате, Фофана, Дісасі, Гендузі, Муані, Верету, Саліба, Коман, Камавінга, Тюрам.

Початок гри – о 17:00 за київським часом. Текстова онлайн-трансляція матчу Аргентина – Франція доступна на нашому сайті.

Аргентина вшосте в історії вийшла до фіналу ЧС з футболу: 1978-го та 1986-го аргентинці стали чемпіонами, а 1930-го, 1990-го та 2014-го поступалися в фіналах.

Збірна Франції також є дворазовим чемпіоном світу (1998, 2018). Ще одного разу (2006) "триколірні" дійшли до фіналу, але програли вирішальний матч Італії.

Нагадаємо, французи – чинні чемпіони світу. У фіналі попереднього Мундіалю "Ле Бле" обіграли Хорватію. Збірна Франції може стали лише третьою командою в історії, яка захистила звання переможця ЧС. Раніше це вдавалося Італії (1934-1938) та Бразилії (1958-1962).

Читайте також:

Мережею розлетілося звернення Зеленського, яке ФІФА відмовилася показати перед фіналом ЧС-2022 (відео)

Відмовив навіть президенту: зірка збірної Франції не збирається їхати на фінал ЧС-2022

Радіти зарано: відомий репер зробив божевільну ставку на перемогу Аргентини у фіналі ЧС-2022