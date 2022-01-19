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Миколенко пропустив перше тренування з новим керманичем "Евертона"

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Миколенко пропустив перше тренування з новим керманичем "Евертона"

Associated Press

Фанати припускають, що українець підхопив COVID-19.

У вівторок, 18 січня, тимчасовий головний тренер "Евертона" Данкан Фергюсон провів перше тренування з "ірисками".

За інформацією LiverpoolWorld, український захисник Віталій Миколенко був відсутній на занятті. Про причини відсутності українця поки що не повідомляється, проте вболівальники припустили, що наш легіонер інфікований COVID-19.

Крім Миколенка, на тренуванні не було також Аллана, Фабіана Делфа та Тома Девіса, який відновлюється після травми підколінного сухожилля.

Раніше Миколенко відіграв 90 хвилин проти "Норвіча" (1:2) в АПЛ і 120 – з "Халлом" (3:2) у Кубку Англії.

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