Один з кращих: Миколенко дізнався оцінку у дебютному матчі в АПЛ

Один з кращих: Миколенко дізнався оцінку у дебютному матчі в АПЛ

Лише два гравці "ірисок" отримали оцінку вище за українського захисника.

В рамках 22-го туру чемпіонату Англії "Евертон" на виїзді неочікувано поступився "Норвічу" - 2:1 .

Для українського захисника "Евертона" Віталія Миколенка цей матч став першим у англійській еліті.

Відомий портал WhoScored досить високо оцінив дебют Віталія Миколенка у АПЛ.

whoscored.com

Українець отримав оцінку 6,9.

Серед гравців "Евертона" оцінка українця – третя. Вище за нього портал оцінив лише нападника Рішарлісона, який вийшов на поле на 54-й хвилині і через шість хвилин забив гол (7,7 бала), а також захисника Бена Годфрі (7,0).

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