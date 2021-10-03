Новий виклик: Шевченко може очолити знаменитий британський клуб

У послугах українського фахівця зацікавлені в Шотландії.

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко, який 29 вересня відсвяткував свій 45-й день народження, може очолити шотландський "Селтік".

"Кельти" проявляють інтерес до Шевченка у зв'язку з невтішними результатами команди під керівництвом австралійця грецького походження Ангелоса Постекоглу, пише видання The Sun.

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"Селтік" стартував у груповому етапі Ліги Європи з двох поразок, а в чемпіонаті йде лише шостим. Це спонукає керівництво клубу міркувати над варіантами змін на тренерському містку.

Зазначається, що зараз Шевченко відкритий до переговорів і хоче попрацювати з одним з європейських клубів. Серед переваг українського тренера британське видання виділяє його вільне володіння англійською мовою та відсутність необхідності отримувати дозвіл на роботу у Великій Британії, оскільки Андрій вже давно живе в Лондоні.

"Селтік" - другий за кількістю титулів клуб Шотландії після "Рейнджерс". У доробку "кельтів" 51 чемпіонство, 40 перемог у Кубку країни, 19 трофеїв Кубка шотландської ліги.

Раніше авторитетний інсайдер Ніколо Скіра у себе в Twitter повідомляв, що в послугах Шевченко зацікавлені одразу три клуби американської ліги MLS. За його інформацією, між сторонами почалися переговори.

Шевченко залишив збірну України 1 серпня після закінчення терміну контракту. Він очолював "синьо-жовтих" від літа 2016 року.

1 серпня після закінчення терміну контракту. Він очолював "синьо-жовтих" від літа 2016 року. Під керівництвом Шевченка національна команда провела 52 матчі, в яких здобула 25 перемог, 13 разів зіграла внічию і зазнала 14 поразок.

На Євро-2020 збірна України дійшла до чвертьфіналу. Це найкраще досягнення країни за всю історію.

Нагадаємо, раніше Шевченко зібрав спеціальну пресконференцію, на якій приголомшив несподіваною заявою. Андрій зізнався, що не збирався залишати збірну України, але не отримав від УАФ пропозицій щодо подовження контракту.

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