Новый вызов: Шевченко может возглавить знаменитый британский клуб

В услугах украинского специалиста заинтересованы в Шотландии.

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, который 29 сентября отпраздновал свой 45-й день рождения, может возглавить шотландский "Селтик".

"Кельты" проявляют интерес к Шевченко в связи с неутешительными результатами команды под руководством австралийца греческого происхождения Ангелоса Постекоглу, пишет издание The Sun.

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"Селтик" стартовал в групповом этапе Лиги Европы с двух поражений, а в чемпионате идет лишь шестым. Это побуждает руководство клуба размышлять над вариантами изменений на тренерском мостике.

Отмечается, что сейчас Шевченко открыт к переговорам и хочет поработать с одним из европейских клубов. Среди преимуществ украинского тренера британское издание выделяет его свободное владение английским языком и отсутствие необходимости получать разрешение на работу в Великобритании, поскольку Андрей уже давно живет в Лондоне.

"Селтик" - второй по количеству титулов клуб Шотландии после "Рейнджерс". В активе "кельтов" 51 чемпионство, 40 побед в Кубке страны, 19 трофеев Кубка шотландской лиги.

Ранее авторитетный инсайдер Николо Скира у себя в Twitter сообщал, что в услугах Шевченко заинтересованы сразу три клуба американской лиги MLS. По его информации, между сторонами начались переговоры.

Шевченко покинул сборную Украины 1 августа после окончания срока контракта. Он возглавлял "сине-желтых" с лета 2016 года.

1 августа после окончания срока контракта. Он возглавлял "сине-желтых" с лета 2016 года. Под руководством Шевченко национальная команда провела 52 матча, в которых одержала 25 побед, 13 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений.

На Евро-2020 сборная Украины дошла до четвертьфинала. Это лучшее достижение страны за всю историю.

Напомним, ранее Шевченко собрал специальную пресс-конференцию, на которой ошеломил неожиданным заявлением. Андрей признался, что не собирался покидать сборную Украины, но не получил от УАФ предложений о продлении контракта.

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