Зеленский: Встреча с Путиным принесет неожиданный результат

Президент готов к диалогу с Путиным.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным тет-а-тет. Однако окружение российского лидера против этой встречи, которая может принести "неожиданный результат".
Об этом он заявил на выездном заседании фракции "Слуга народа".
"Я хотел бы встретиться с президентом РФ. Мне понятно, что в формате тет-а-тет встреча может быть достаточно предметной. Мне понятно, что окружение президента России не хочет, чтобы мы встречались тет-а-тет, это может принести неожиданный результат", — сказал он.
Вместе с тем, он считает, что встреча с Путиным — это правильный шаг.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что потенциальный будущий разговор Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным для последнего будет сложным.
По его словам, Украина пока продолжает работать над организацией встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина.