Зеленский: Встреча с Путиным принесет неожиданный результат

Президент готов к диалогу с Путиным.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным тет-а-тет. Однако окружение российского лидера против этой встречи, которая может принести "неожиданный результат".

Об этом он заявил на выездном заседании фракции "Слуга народа".

Павел Климкин считает, что после Путина может быть кто-то хуже для Украины

"Я хотел бы встретиться с президентом РФ. Мне понятно, что в формате тет-а-тет встреча может быть достаточно предметной. Мне понятно, что окружение президента России не хочет, чтобы мы встречались тет-а-тет, это может принести неожиданный результат", — сказал он.

Вместе с тем, он считает, что встреча с Путиным — это правильный шаг.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что потенциальный будущий разговор Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным для последнего будет сложным.

По его словам, Украина пока продолжает работать над организацией встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку