ПСЖ – Боруссія Дортмунд: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Парижани та "джмелі" позмагаються у стартовому турі нового розіграшу найпрестижнішого єврокубку.

У вівторок, 19 вересня, ПСЖ зіграє з дортмундською "Боруссією" в матчі 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2023/24.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

В іншому матчі стартового туру групи F поміряються силами "Мілан" і "Ньюкасл". Ця зустріч розпочнеться о 19:45 за київським часом.

Де дивитися матч ПСЖ – Боруссія Дортмунд

На території України поєдинок між ПСЖ і дортмундською "Боруссією" у прямому ефірі покаже медіасервіс MEGOGO.

Прогнози букмекерів на матч ПСЖ – Боруссія Дортмунд

Фаворитом майбутнього поєдинку букмекери вважають чемпіона Франції. На перемогу парижан приймаються ставки з коефіцієнтом 1,78. Нічия – 4,40. Виграш "джмелів" – 4,20.

Наразі ПСЖ з 8 очками після п'яти зіграних матчів посідає п'яте місце в турнірній таблиці чемпіонату Франції.

"Боруссія" Дортмунд йде 7-ю у Бундеслізі, набравши 8 балів у чотирьох стартових турах.

Нагадаємо, до плейоф Ліги чемпіонів вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи. Клуби, які фінішують третіми, у стикових матчах Ліги Європи позмагаються за путівки до 1/8 фіналу цього турніру з володарями других місць у квартетах ЛЄ.

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