Шахтар – Порту: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Чемпіон України розпочинає свої виступи в новому розіграші найпрестижнішого євротурніру.

У вівторок, 19 вересня, донецький "Шахтар" зіграє проти "Порту" в матчі 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2023/24.

Через повномасштабне вторгнення Росії до України номінально домашній для "гірників" поєдинок відбудеться на стадіоні "Фолькспаркштадіон" у німецькому Гамбурзі. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом.

Згідно з результатами жеребкування, чемпіон України потрапив до групи H, де зіграє проти іспанської "Барселони", португальського "Порту" та бельгійського "Антверпена".

Де дивитися матч Шахтар – Порту

На території України поєдинок між "Шахтарем" і "Порту" у прямому ефірі покаже медіасервіс MEGOGO.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Шахтар" – "Порту".

Прогнози букмекерів на матч Шахтар – Порту

Фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають португальський клуб. На перемогу "драконів" можна поставити з коефіцієнтом 1,87. Нічия – 4,10. Виграш "Шахтаря" – 4,45.

Нагадаємо, до плейоф Ліги чемпіонів вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи. Клуби, які фінішують третіми, у стикових матчах Ліги Європи позмагаються за путівки до 1/8 фіналу цього турніру з володарями других місць у квартетах ЛЄ.

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