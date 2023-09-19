В Росії планують виготовити 500 літаків: експерти оцінили шанси

Росія до 2030 року планує виготовити у цілому до 500 цивільних літаків, 70 - типу Ту-214 на потужностях КАПО (Казанське авіаційне виробниче об'єднання ім. С. Горбунова), яке займається збіркою військових бортів Ту-160М, а також ремонтом та модернізацією Ту-22М3.

Як пише Defense Express, у тому числі посилаючись на висновки представників американської аналітичної установи Jamestown Foundation, РФ не тільки не виготовить усі 500 запланованих цивільних літаків, але і не зможе досягти цільових показників своєї програми з цивільного авіабудування, зокрема, з наступних причин:

росіянам не вистачає кадрів (на цей час брак робочої сили визнають 40% всіх авіабудівних підприємств РФ, дефіцит кадрів у цілому по галузі оцінюється в 14 тисяч осіб, в тому числі по лінії "Об'єднаної авіаційної корпорації" (ОАК) як основного виробника цивільних і військових літаків - 8,5 тисяч осіб);

у росіян через санкції немає доступу до обладнання США, Європи, Японії, Південної Кореї або Тайваню, необхідного для підтримки темпів виробництва (до 2026 року авіабудівним підприємствам РФ потрібно отримати як мінімум 300 одиниць дефіцитного обладнання).

"Можемо припустити, що насправді в цій історії уряд РФ цікавить сам процес, а не фінальний результат. І що план на виробництво 70 літаків Ту-214 на потужностях КАПО, де також складають Ту-160М і ремонтують Ту-22М3, може виявитися насправді методом непрямого стимулювання російського ВПК. Як і в цілому план на 500 літаків до 2030 року, де головним виконавцем має бути саме ОАК ("Об'єднана авіаційна корпорація")", - йдеться у аовідомленні Defense Express.

Зазначається, що до початку повномасштабного вторгнення, підприємства авіаційної галузі мали постачати Міноборони РФ свої літаки чи гелікоптери в прямий збиток собі, суму якого мало перекривати потім "перехресне субсидування" із держказни.

Нагадаємо, у Росії зникає цивільна авіація, оскільки через запроваджені країнами Заходу санкції, літаки російських авіаліній не проходять технічного обслуговування і для них немає запасних частин.

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