В России планируют изготовить 500 самолетов: эксперты оценили шансы

Россия к 2030 году планирует изготовить в общей сложности до 500 гражданских самолетов, 70 – типа Ту-214 на мощностях КАПО (Казанское авиационное производственное объединение им. С. Горбунова), которое занимается сборкой военных бортов Ту-160М, а также ремонтом и модернизацией. Ту-22М3.

Как пишет Defense Express, в том числе ссылаясь на выводы представителей американского аналитического учреждения Jamestown Foundation, РФ не только не изготовит все 500 запланированных гражданских самолетов, но и не сможет достичь целевых показателей своей программы по гражданскому авиастроению, в частности по следующим причинам:

россиянам не хватает кадров (в настоящее время нехватку рабочей силы признают 40% всех авиастроительных предприятий РФ, дефицит кадров в целом по отрасли оценивается в 14 тысяч человек, в том числе по линии "Объединенной авиационной корпорации" (ОАК) как основного производителя гражданских) и военных самолетов – 8,5 тысяч человек);

у россиян из-за санкций нет доступа к оборудованию США, Европы, Японии, Южной Кореи или Тайваня, необходимого для поддержания темпов производства (до 2026 года авиастроительным предприятиям РФ нужно получить как минимум 300 единиц дефицитного оборудования).

"Можем предположить, что в действительности в этой истории правительство РФ интересует сам процесс, а не финальный результат. И что план на производство 70 самолетов Ту-214 на мощностях КАПО, где также собирают Ту-160М и ремонтируют Ту-22М3, может оказаться на самом деле методом непрямого стимулирования российского ВПК. Как и в целом план на 500 самолетов к 2030 году, где главным исполнителем должен быть именно ОАК ("Объединенная авиационная корпорация")", — говорится в сообщении Defense Express.

Отмечается, что до начала полномасштабного вторжения предприятия авиационной отрасли должны были поставлять Минобороны РФ свои самолеты или вертолеты в прямой ущерб себе, сумму которого должно было перекрывать потом "перекрестное субсидирование" из госказны.

Напомним, в России исчезает гражданская авиация, поскольку из-за введенных странами Запада санкций, самолеты российских авиалиний не проходят технического обслуживания и для них нет запасных частей.

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