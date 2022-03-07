Російські загарбники обстріляли стадіон в Чернігові

Постраждала східна сторона трибуни.

Російські окупанти завдали артилерійського удару по стадіону в Чернігові, на якому виступає "Десна"

Так, за інформацією time Chernihiv, під час обстрілу міста частично обвалилася східна сторона арени. Це сталось 5 березня обстрілів російською артилерією приватних житлових секторів, що розташовані поблизу спортивного об’єкту.

Водночас Росія продовжує стверджувати, що не проводить обстріл мирного населення, а веде вогонь лише з військових об'єктів. Схоже, ця спортивна споруда тепер також є військовим об'єктом.

cntime.cn.ua

Стадіон імені Гагаріна – найбільша арена Чернігівської області. Його почали будувати у 50-х роках 20 століття стадіон. Стадіон отримав дві трибуни на 7 тисяч місць — західна трибуна, і на 4 тисячі місць — східна.