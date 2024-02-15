Шість медалей на двох: українські важкоатлетки стали чемпіонками Європи

Ганна Давидова та Світлана Самуляк надзвичайно успішно виступили на континентальній першості.
Збірна України здобула ще шість медалей на чемпіонаті Європи 2024 року з важкої атлетики, який відбувається у Софії (Болгарія). Володарками нагород стали Ганна Давидова і Світлана Самуляк.
Обидві українки піднялися на п'єдестал у ваговій категорії до 64 кг.
Давидова стала чемпіонкою Європи за сумою двоборства (220 кг), а також виборола два "срібла" – у ривку (100 кг) та поштовху (120 кг).
Самуляк завоювала "золото" у ривку (101 кг) та "бронзу" у поштовху (118 кг), а за сумою двоборства виграла "срібло" (219 кг).
Євро-2024 з важкої атлетики. Вага до 64 кг (жінки)
1. Ганна Давидова (Україна): 100 (ривок) + 120 (поштовх) = 220 кг
2. Світлана Самуляк (Україна): 101 + 118 = 219
3. Вікторія Волк (Польща): 94 + 121 = 215
Давидова вперше в кар'єрі здобула медалі чемпіонату Європи. Самуляк вдруге поспіль стала призеркою континентальної першості, торік вона здобула три "срібла" у вазі до 55 кг.
Загалом Україна на Євро-2024 з важкої атлетики має вже десять медалей: 5 золотих, 4 срібні та одну бронзову.
Раніше Каміла Конотоп стала абсолютною чемпіонкою Європи, виборовши три "золота" у вазі до 59 кг, а Павло Заліпський здобув "срібло" у ривку (вагова категорія до 61 кг).
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