Стали відомі півфінальні пари Wimbledon-2022 у чоловіків

На Wimbledon-2022 завершилися всі чвертьфінальні матчі в чоловічій одиночній сітці.

За їхнім підсумком визначилися обидві пари півфіналістів третього турніру Великого шолома поточного сезону.

До 1/2 фіналу вийшли британець Кемерон Норрі, серб Новак Джокович, австралієць Нік Кірьос та іспанець Рафаель Надаль.

У чвертьфіналі Норрі переміг бельгійця Давіда Гоффена - 3:6, 7:5, 2:6, 6:3, 7:5. Лідер посіву Джокович здолав італійця Янніка Зіннера - 5:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:2. Кірьос виявився сильнішим за чилійця Крістіана Гаріна - 6:4, 6:3, 7:6. А Надаль у надскладному поєдинку обіграв американця Тейлора Фрітца - 3:6, 7:5, 3:6, 7:5, 7:6.

Півфінальні пари у чоловічій сітці

Новак Джокович (Сербія, 1) - Кемерон Норрі (Велика Британія, 9)

Рафаель Надаль (Іспанія, 2) - Нік Кірьос (Австралія)

Обидва поєдинки 1/2 фіналу відбудуться в п'ятницю, 8 липня. Фінал запланований на неділю, 10 липня.

Раніше визначилися всі півфіналістки жіночого турніру Wimbledon-2022.

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