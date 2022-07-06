Супутникові знімки NASA свідчать, що окупанти захопили близько 22% сільгоспугідь України

Згідно з інформацією з супутникових знімків NASA Harvest, російські окупанти на сьогодні контролюють близько 22% сільськогосподарських угідь України.

На цих територіях України вирощують здебільшого озимі культури: пшеницю, жито та ячмінь.

Про це повідомляє SciTechDaily.

За даними з Planet Labs та місії Sentinel-2 Європейського космічного агентства, під окупацією перебувають українські поля, на яких засівають 28% озимих та 18% ярих культур (включно з кукурудзою та соняшником).

Водночас частина полів України вже непридатна для засівання через ураження снарядами та мінами.

Світова житниця перебуває у стані війни, висловився директор програми NASA Harvest Інбал Беккер-Решеф.

"До війни Україна забезпечувала 46% світового експорту соняшникової олії, 9% експорту пшениці, 17% ячменю та 12% кукурудзи на світових ринках, згідно з даними Міністерства сільського господарства США (на Україну та Росію разом припадає 73% експорту соняшникової олії, 33% – пшениці та 27% – ячменю.) Останні кілька місяців значно порушили цей потік продовольства", – розповів директор програми NASA Harvest.

Фото: NASA Harvest

Нагадаємо, в Луганській області керівник державного агрохолдингу віддав терористам "ЛНР" урожай зерна та історичні будівлі.

Крадене зерно з Бердянська: у Туреччині вирішать, що робити із російським судном

Читайте також: