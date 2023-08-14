Стало відомо, яку суму заплатить саудівський клуб за трансфер Неймара

Зірковий форвард ПСЖ Неймар незабаром завершить перехід до саудівського "Аль-Хіляля".

Як повідомляє інсайдер Ніколо Скіра, найближчим часом 31-річний бразилець пройде медобстеження, а протягом наступних 48 годин підпише контракт із саудівським клубом.

Зазначається, що "Аль-Хіляль" планує опублікувати у своїх соцмережах особливе оголошення про досягнення угоди щодо трансферу Неймара.

Авторитетний журналіст Фабріціо Романо також підтвердив, що сторони вже підписали необхідні документи для здійснення переходу бразильця.

За його інформацією, контракт Неймара з "Аль-Хілялем" буде розраховано на два роки. Бразилець гратиме за саудівський клуб під 10-м номером.

ПСЖ отримає за трансфер нападника трохи менше 100 мільйонів євро.

Нагадаємо, Неймар виступає у складі ПСЖ від 2017 року, коли перебрався з "Барселони" за 222 мільйони євро. Цей трансфер досі залишається найдорожчим в історії футболу.

За паризький клуб бразилець зіграв 173 матчі, забив 118 голів і віддав 77 гольових передач.

Контракт Неймара з парижанами розрахований до кінця червня 2025 року. Минулого сезону бразилець забив 18 голів та віддав 17 асистів у 29 матчах за ПСЖ у всіх турнірах.

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