Трансферна бомба наближається: Довбик прибув до Іспанії для проходження медобстеження

Нападник "Дніпра-1" та збірної України Артем Довбик максимально близький до того, щоб стати гравцем іспанської "Жирони".

Як повідомив журналіст "Профутбол Digital" Володимир Звєров, вранці 4 серпня Довбик разом зі своїм агентом Олексієм Люндовським прибув до Іспанії.

Найближчим часом 26-річний форвард пройде медичне обстеження перед переходом до клубу Ла Ліги.

"Артем Довбик уже в Іспанії. За моєю інформацією, сьогодні вранці форвард збірної України разом зі своїм агентом Олексієм Люндовським вилетіли до Жирони. Там Довбик пройде медобстеження. Вже дуже близько", – написав Звєров.

Раніше повідомлялося, що "Жирона" заплатить за трансфер Довбика сім мільйонів євро. Каталонський клуб отримає понад 50% прав на гравця, а частина виплат дістанеться данському "Мітьюлланду", який володіє частиною прав на футболіста.

Зазначимо, що за "Жирону" вже виступає інший український футболіст – півзахисник Віктор Циганков. Минулого сезону він зіграв за "біло-червоних" 19 матчів у всіх турнірах, забив три голи і віддав шість асистів.

Нагадаємо, цього літа Довбик подовжив контракт із "Дніпром-1". Артем ставав найкращим бомбардиром двох останніх розіграшів УПЛ (14 та 24 голи відповідно).

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